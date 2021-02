Dans le cadre de la célébration du #SaferInternetDay2021, Le Ministre de L’économie Numérique a procédé ce matin à une remise de lots de cahiers à mon collègue de l’ Éducation Nationale.

Le Safer Internet Day est un événement mondial célébré depuis 2008, au courant du mois de février pour faire de l’internet un espace ludique, créatif, épanouissant et sécurisé pour tout le monde.



A l’instar de plus de 110 pays dans le monde, le Sénégal a également tenu à respecter ce rendez-vous incontournable dans l’agenda digital dit le Safer Internet Day.

La remise d’un lot de 5000 cahiers et TP personnalisés et didactiques au Ministère de l’Éducation Nationale s’inscrit dans ce sens. Ce don fait avec l’appui de l’ONUDC au profit des élèves en ce jour du 09 février 2021, a pour but de contribuer au renforcement de la sensibilisation des enfants sur la cybersécurité conformément à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection des enfants en ligne.



Cette initiative cadre totalement en cohérence avec le thème du Safer Internet Day de cette année où de nombreux événements et actions sont organisés partout dans le monde sous le thème « Together for a better internet » « Ensemble pour un internet meilleur ».



Yankhoba Diattara a souhaité que les jeunes s’approprient ces messages en veillant à une utilisation saine et constructive des outils du numérique.