SAFAR DE MOHAMED LAMINE MASSALY A SON SIEGE A THIES

Safar chez Mouhamadou Massaly

A six jours du grand magal de touba, le leader du parti UNR Mouhamadou Massaly organise un safar devant chez lui aux hlm.une cérémonie qui a réuni autorités religieuses et traditionnelles ainsi que les chanteurs religieux de la cité du rail .cette journée a été ouverte par une séance de récital de coran le matin suivi de xassaide avant l’intervention des différentes autorités présentes.Safar,berndé et transport pour le magal de touba tels points saillants de cette journée