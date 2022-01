Saer Mangane au marché Ocass et au marché Khelcom

C’est dans l’amorce de la dernière ligne droite vers les élections territoriales, que Saer MANGANE, candidat choisi par la coalition BBY pour venir s’enquérir de la problématique des marchés communaux de la zone et leur proposer des solutions justes et durables s’il est élu à la mairie de la commune…

Aux marchés Khelkom et Ocass, les constats sont identiques et les responsables du marché reconnaissent certes, que des réalisations ont été faites, mais que beaucoup restait à faire, sur le plan structurel et organisationnel. Après avoir tendu une oreille attentive aux nombreuses doléances des uns et des autres a effectivement reconnu l’état dégradant des marchés qui, de l’appréciation du futur Maire qui a déclaré, « qu’ils sont tous, sauf des marchés et préconiserait en revanche, « l’affaissement des barrières psychologiques entre autorités locales et administrés, l’instauration d’un dialogue sincère et inclusif, pour changer les choses. » En vue des élections territoriales, cette visite de proximité de la tête de liste à l’Est s’est avérée pleine de promesses car les acteurs misent à fond sur les élections de Saer MANGANE, Yankhoba DIATTARA et Siré DIA, respectivement à l’Est, au centre et au Conseil départemental.

Après un accueil vibrant et une visite minutieuse des sites, Mr MANGANE s’est rendu compte de visu des difficultés des occupants à majorité féminine, tous les maux de leur quotidien : un entrepôt frigorifique en lieu et place des méthodes traditionnelles de conservation, du défaut d’éclairage, d’alimentation en eau potable, d’exigüité des emplacements, de la gestion des ordures, des infrastructures sanitaires et médicales. Bref les marchés de Thiès -EST ne sont pas fonctionnels et incriminent ouvertement l’administration de l’équipe municipale, d’ en être responsable au premier chef…