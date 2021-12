Saer Mangane à Keur Ablaye Yakhine

Saer Mangane, rewmiste et tête de liste choisie par la coalition BBY, s’est rendu à la résidence de Sokhna Seybata AIDARA, 2e Khalife de Cheikh Abdoulaye YAKHINE, à la tête d’une importante délégation , pour recueillir des prières , pour son élection à la mairie de Thiès-Est. Il est revenu réaffirmer sa foi et son allégeance à la khadra, où, il était venu dernièrement, célébrer, la journée dédiée au fondateur. Mr MANGANE qui disait « être venu en fidèle et fils » de l’illustre famille, a été accueilli avec les honneurs par le khalife avec laquelle il a eu un entretien suscitant une certaine assurance. Auparavant, le responsable politique s’était recueilli au mausolée où repose le saint homme. Sokhna Seybata Aïdara, après une longue litanie a prié pour « que les volontés de Saer MANGANE et de ses partisans, soient accomplies. »

