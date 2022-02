Le président camerounais a adressé un message de félicitations à son homologue du Sénégal, Macky Sall, à l’occasion de la victoire des Lions en finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football.

«J’ai le plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour la belle victoire remportée par l’équipe nationale du Sénégal, lors de la finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football qui s’est tenue au Cameroun», indique le message parcouru par L’Observateur.

«Grâce à leur talent et leur engagement, les joueurs sénégalais ont remporté, avec brio, le trophée de cette Can inédite et très disputée», s’est réjoui Paul Biya. Il ajoute : «Celle-ci a été organisée dans la pure tradition d’hospitalité africaine et dans une ambiance qui célèbre les vertus du sport.»