Face à la presse Vendredi, à Thiès, , le Directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de Thiès ( Crous – T), Cheikh Sall a déploré les actes de vandalisme des personnes malintentionnées dans le restaurant de l’Espt alors qu’il était resté fonctionnel, selon l’autorité.

En effet, il a condamné fermement ces agissements avant de confirmer que cette affaire sera portée devant les autorités judiciaires et universitaires. « Je vais saisir le Procureur et le Conseil de discipline », a – t – il déclaré.

Il poursuit : « Une trentaine d’étudiants, tous identifiés, seront traduits devant le Conseil de discipline », dit -il, avant d’indexer les auteurs « C’est des étudiants politiciens », a – il laissé entendre.

En plus, les étudiants se sont rendus à l’Université Polytechnique de Thiès et à l’ Hôtel du Rail pour mener des actes de vandalisme en saccageant le restaurant et les lampes du jardin public.

Pour rappel, les étudiants ont décrété 72 heures de grève pour protester contre la fermeture de leur restaurant. Cet acte de « sabotage » vient juste après cette grève.