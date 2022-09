Décidément depuis son retour de voyage, il faut dire que l’anglais est devenue la langue préféré du maire de Thiés, qui n’a cessé de l’utiliser tout au long de son compte rendu sur son voyage aux USA. Trés satisfait de ses partenariats et coopération qu’il a pu décrocher au pays de Joe Biden; il lance en ironisant à ses “détracteurs”: “ you understand now why I was speeking english at Denver ( vous comprenez maintenant pourquoi j’ai parlé anglais à Denver NDLR), c’est parce que ça en valait la peine dira Dr Babacar Diop avant de poursuivre “ yonnu Denver migui nonou, Maire bouko meune demal, té so nieuwé defal niou compte rendu “ , une pique de plus que le maire a lancé à l’endroit de ses détracteurs.

Par ailleurs, pour essuyer les critiques à l’endroit de son discours en anglais, le maire de Thiés s’est exprimé ainsi “ kou mom anglais?), pour lui la langue de Shakespeare n’est l’apanage de personne, de plus devant la palette d’autorités qu’il avait en face de lui il était le porte étentard de Thiés et se devait par conséquent de faire connaître sa ville, la faire rayonner et vendre sa destination chose qu’il a réussit et c’est l’essentiel dira le Dr Babacar Diop.Il ira même jusqu’à reprendre avec le même ton sa phrase qui fait le top Buzz sur TikTok “ my name is Babacar Diop, I’m a professor of philosophy at cheikh Anta Diop university (…)Ce qui fit exploser la salle de rire.

Le reste, il y accorde peut d’importance en tant que leader il reste focus sur ses ambitions pour les Thiéssois et la réalisation des projets pour Thiés pour en faire une ville émergente.