La satisfaction a été le sentiment le plus partagé ce jeudi matin à la cérémonie de réception de cette classe en plus du matériel scolaire remis aux communes de Diass et de Keur Mousseu.

L’imam de GAPP (Keur Mousseu), le président du comité de gestion de l’école, la présidente de l’association des femmes du village ont tous exprimé leur sentiment de satisfaction.

Il en est de même du directeur de l’école monsieur Assane Samb qui ajoutera dans son discours que « cette classe qui répond aux normes est un moyen d’enseigner dans d’excellentes conditions pour pouvoir relever le niveau des élèves ».

Il n’a pas manqué de formuler des doléances comme « une autre classe et un mur de clôture pour tourner définitivement la page des abris provisoires et évoluer dans un environnement sécurisé ». Des doléances qui pourront être satisfaites avec un décalage en raison des impacts de la pandémie du coronavirus sur le secteur des transports aériens, explique le directeur général de LAS.

Xavier Mary soutient que « LAS est l’opérateur de cet aéroport et entend bien entretenir avec ses voisins, et non pas ses riverains, de relation de bons voisinages LAS est une entreprise responsable qui mène un certain nombre d’actions dans le cadre de la RSE et souhaite répondre aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, et particulièrement donner une éducation de qualité et de réduire les inégalités ».

Le maire de Keur Mousseu explique que c’est une épine enlevée du pied de la commune car l’éducation est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Momar Ciss avait auparavant demandé une minute de silence pour son défunt conseiller Thiombane qui a beaucoup œuvré pour des relations saines entre LAS et les populations environnantes.

L’hymne national chanté par les élèves et des prières de l’imam avaient ouvert la cérémonie couverte de bout en bout par des chansons des cantatrices du village.