RSE: Dangote cement dégage une enveloppe de 34 millions pour la Construction de salles de classes à Diasse

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), l’entreprise Dangote cement SA accorde une place de choix à la santé et à l’éducation.

Ainsi dans les communes de Diender et environs elle a procédé à des constructions de salles de classes c’est le cas au lycée de Diasse et de Toglou où elle a effectué la pose de 1iére pierre pour la construction de deux salles de classes et une salle des professeurs. Pour un coût global estimé à 34 millions de francs.

Ousmane Mbaye directeur administratif et financier de Dangote a rappelé l’importance qu’ils accordent à la RSE dans les 4 communes notamment pour les volets santé et éducation avec la construction de centre de santé , maternité, et des salles de classes. Et ils comptent ainsi accompagner les populations en fonction des besoins.

Et la construction de ces salles de classes va contribuer à réduire les effectifs pléthoriques pour de meilleures conditions d’études.