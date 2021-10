Royaume-Uni: un député conservateur poignardé à mort

La police britannique a déclaré que David Amess, un député conservateur britannique, âgé de 69 ans, est décédé le vendredi 15 octobre. Lors d’une conférence parlementaire, il a été poignardé à plusieurs reprises Selon les premiers éléments de l’enquête, les fait se sont produit à la mi-journée : l’élu de 69 ans a été poignardé à plusieurs reprises alors qu’il était recevait ses administrés dans une église à Leigh-on-Sea, à l’est de Londres.

“Il a été soigné par les services d’urgence, mais malheureusement, il est décédé sur le coup”, a déclaré la police. “Un homme de 25 ans a été arrêté par la police pour suspicion de meurtre et a été rapidement interpellé. Un couteau a été retrouvé.” L’enquête « est dirigée par des officiers de la direction antiterroriste » et « il reviendra aux enquêteurs d’établir s’il s’agit ou non d’un acte terroriste », a déclaré vendredi soir le chef de la police locale, Ben-Julian Harrington, au cours d’un point de presse.

David Ames est membre du Parti conservateur de Boris Johnson et fervent partisan du Brexit.