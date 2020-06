Royaume-Uni : trois personnes poignardées à mort à Reading

Share on Twitter

La police britannique a arrêté un homme samedi soir dans le Forbury Gardens, un parc de Reading, localité à l’ouest de Londres. L’affaire est désormais considérée comme une attaque terroriste par la police.

La police britannique a arrêté est intervenue, samedi 20 juin à Reading, une commune de 200 000 habitants située à l’ouest de Londres (Royaume-Uni). Une attaque au couteau y a fait trois morts et trois blessés graves, selon la police locale qui confirme ainsi le bilan préalablement annoncé par le quotidien Telegraph. Dans un communiqué publié dimanche matin, la police britannique a fait savoir que l’affaire était désormais considérée comme une attaque terroriste.

La police et les secours sont intervenus sur place après avoir été appelés en début de soirée pour un incident au cours duquel plusieurs personnes avaient été poignardées à Forbury Gardens, vers 19 heures (heure locale, 20 heures à Paris), selon un communiqué de la police. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur les lieux, la police appelant le public à « éviter la zone ».

Un homme de 25 ans originaire de cette ville du Berkshire a été arrêté sur les lieux pour meurtre et placé en garde à vue, selon la police de la vallée de la Tamise. Plus tard dans la nuit, des agents de police lourdement armés ont pénétré dans un appartement situé à un peu plus d’un kilomètre du parc.

Source / le monde