Rivaldo : « Salah, est l’un des meilleurs joueurs du monde »

Avec 103 buts et 41 passes décisives en 165 matchs, l’attaquant égyptien Mohamed Salah n’est plus qu’à une seule longueur du record africain en Premier League, détenu par l’Ivoirien Didier Drogba (104 buts et 64 passes décisives en 254 matchs). Pour la légende du football brésilien, Rivaldo, la superstar de Liverpool, Mo Salah, mérite de figurer parmi les prétendants au Ballon d’Or.

Malgré les performances décevantes de Liverpool la saison dernière, l’attaquant international égyptien Mohamed Salah s’est frayé un chemin jusqu’à la liste des 30 finalistes du Ballon d’Or, car il a constamment brillé tout au long de l’année. Le Pharaon a également bien commencé la nouvelle saison. Lors de ses 9 premières apparitions, il a marqué 9 buts et distillé 3 passes décisives dans toutes les compétitions.

Cette saison, Mohamed Salah a également rejoint le club exclusif des 100 buts de la Premier League et est également devenu le joueur de Liverpool le plus rapide à atteindre ce total en championnat. Nominé pour le ballon d’or, l’Egyptien sera en compétition avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ainsi que le seul autre représentant arabe et africain de Manchester City, Riyad Mahrez. Pour l’ancienne star brésilienne, Rivaldo, Mo Salah devrait être sérieusement pris en compte pour le prix, notamment en raison de son record de buts.

« L’attaquant égyptien de Liverpool réalise un début de saison fantastique avec des statistiques impressionnantes et un but sensationnel contre Manchester City le week-end dernier », a déclaré Rivaldo à Betfair. « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, en ce moment. Ses chiffres étonnants en termes de buts et de passes décisives sont obtenus en Premier League et en Ligue des champions. Ce sont deux des compétitions les plus difficiles de la planète. Quand vous êtes si bon dans des conditions exigeantes, alors, bien sûr, vous êtes un joueur de haut niveau qui mérite d’être parmi les prétendants au Ballon d’Or cette saison », a-t-il ajouté.

Mansour KANE