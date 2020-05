Riposte Covid-19 : Différentes stratégies proposées pour la lutte

Des idées convergentes et parfois divergentes

Dans la lutte contre le Coronavirus, les idées sont souvent convergentes, mais parfois aussi divergentes, sur la stratégie à adopter.

Dr Moussa Thior, ex-coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. Par exemple, prend le contre-pied des autorités sanitaires dans la gestion de la pandémie. Il estime en effet qu’il faut « favoriser la circulation des gens. Utiliser les mesures barrières puis mettre en place un bon système de surveillance épidémiologique. » Pour le Ministère de la Santé qui n’exclut aucune idée, « la proposition sera étudiée même si elle ne semble pas trop emballer. »

Un autre son de cloche

Monsieur Ousmane Seck, Président de « l’Association Urgence et développement ». Une structure travaillant sur les risques majeurs et la résilience, semble d’un autre avis. Pour lui, «laissez le virus circuler, avec l’espoir que, quand le maximum de gens sera contaminé. On va immuniser de manière générale la population, suppose qu’il y ait d’abord la possibilité d’immunité irréversible. »

Comme il y a eu des cas de rechute, le deuxième argument est que « les statistiques révèlent, dans notre pays. Que le taux élevé de mortalité se retrouve surtout au niveau des personnes âgées. Ça veut dire que les personnes âgées, qui n’ont pas de système immunitaire résistant, vont être particulièrement affectées. Le troisième argument, c’est que quand il s’agit d’immunité de groupe vaccinale. Cela veut dire que les populations sont vaccinées et que le vaccin agisse sur le virus. Et donc, plus ou moins atténue sa capacité d’affecter la santé des populations. Il ne serait pas le cas dans cela, si on se réfère sur l’immunité de groupe naturel ».

Les propositions seront étudiées au sein du comité national de la lutte contre le Covid-19

Pour le Dr Alyose Wally Diouf, porte-parole du Ministère de la Santé, « la proposition de Dr Thior. Sera étudiée au sein du comité national de la lutte contre le Covid-19. Il s’agira à notre avis, de prendre les bonnes idées pour combattre le Coronavirus ».

A noter que depuis l’arrivée de la pandémie dans notre pays le 2 Mars 2020. Le nombre de personnes atteintes du Covid-19 ne cesse de grimper. Atteignant toutes les contrés du Sénégal. A préciser que les 9 morts comptabilisés sont tous du 3ème âge.