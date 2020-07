Riposte covid-19 à Tivaouane : le Conseil départemental arme les femmes

Share on Twitter

Lancement de la distribution de 44 000 masques au Conseil Départemental de Tivaouane

En réaction contre la propagation de la pandémie à Tivaouane, qui a été ces derniers jours particulièrement virulente dans le département, la Présidente Seynabou Gaye Touré avait lancé la plateforme « une femme 100 masques- un, zéro, zéro ».

La collecte ayant été une réussite avec 44 000 masques , elle a organisé une cérémonie officielle, pour procéder au lancement des opérations de distribution.

Pour freiner la multiplication des cas, elle insiste sur « l’importance du respect des mesures barrières, en particulier le port du masque » qui, selon elle « doit être régulièrement changé. »

Un appel à la vigilance et à la sensibilisation, avec les groupements de femmes

Pour la Présidente Conseil départemental de Tivaouane, madame Seynabou Gaye Touré, qui appelle les populations « à la vigilance et à la sensibilisation », le meilleur moyen de réussir est de passer par les groupements de femmes.

Ainsi, pour une « bonne reprise des activités économiques, les masques seront distribués dans les « daaras », dans les marchés, à la gare routière, et partout où le besoin se fera sentir. »

Pour les femmes et les « Ndayou daaras », « il faut prier Dieu, mais aussi se prémunir, et garder autant que possible les enfants à la maison.»