Le soleil ne s’est pas levé ce matin! Difficile à croire mais le quotidien national est absent des kiosques ce vendredi 05 Août, une 1iére dans l’histoire depuis 1970. Les travailleurs rouge de colére contre le DG Yakham Mbaye, ont décidé de bloquer la parution du journal.

En conflit avec ce dernier depuis un bon bout de temps, le Collège des délégués du personnel et l’intersyndicale de la SSPP Le Soleil dénoncent les agissements et une gestion calamiteuse de ce patrimoine par l’actuel directeur Yakham Mbaye. En gros, ils accusent ce dernier d’avoir fait sombrer l’entreprise dans une situation désastreuse « Le Soleil est actuellement à genoux, à cause d’une mauvaise gestion et d’un pillage systématique de ses ressources à travers des marchés nébuleux et des magouilles(…) Alors qu’il est Directeur général de la SSPP Le Soleil, une société à participation publique majoritaire, payé avec l’argent du contribuable à plus de quatre millions par mois, Yakham Mbaye est aussi propriétaire du journal Libération, un Quotidien d’Informations privé. Pire, il fait tirer son journal à l’imprimerie du Soleil et ne paye pas. Ou ne paye que rarement. La preuve, à la date du 30 juin 2022, c’est presque quarante millions que son journal (Libération) doit à la SSPP Le Soleil qu’il dirige sur la base d’une confiance abusée du Chef de l’État. Ceci est juste inacceptable ! Au moment où des jeunes, fraîchement sortis des écoles de journalisme, se bousculent au « Soleil » à la recherche d’emploi, Yakham Mbaye ne trouve rien de mieux que d’offrir des contrats de prestation juteux à une dizaine de retraités qui ont fait leur temps dans l’entreprise (25 à 35 ans pour certains). Triés sur le volet, parce que amis ou laudateurs du patron, ces derniers coûtent presque (100 millions de francs) annuellement à la société. Cette manne pourrait recruter une vingtaine de journalistes », pestait Ndiol Maka Seck, journaliste et SG du collège des délégués du soleil.

pour rappel, hier les travailleurs dont les noms suivent: NDIOL Makka Seck, Maurice Keita, Souleymane Diam Sy, Maty thiome, Mbaye Gaye, Alassane ALIOU Mbaye, Mame Ngor N’diaye, Ibrahima N’diaye ont été arrêtés hier par la gendarmerie avant d’être relâchés quelques heures après, un acte qui a suscité une forte indignation au sein de la corporation.

Aprés moult plans d’actions, les délégués du personnel et l’intersyndicale ont déposé, le mercredi 3 août 2022, une lettre de dénonciation contre la gestion de Yakham Mbaye à l’OFNAC et annoncent d’autres plaintes au niveau des différents corps de contrôle du pays pour le départ de Yakham Mbaye, en attendant, le quotidien national « Le soleil » s’est couché!