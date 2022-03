Amadou Sidibé rappelle à l’ordre « certains comploteurs » du Rewmi de Thies qui s’amusent à mettre à tord Yankhoba Diattara pour toute sanction politique qui leur tombe au dessus la tête.

Le Poulain de Yankhoba Diattara de rappeler et de préciser lors d’un point de presse, que c’est le Président Idrissa Seck, Président du Parti Rewmi himself qui à l’origine de toutes les décisions. Amadou Seydi rappelle que M le Ministre Yankhoba Diattara a toujours été et reste un militant dévoué du parti qui a toujours travaillé pour le rayonnement du dit Parti.

Il déplore ainsi le manque de courage politique de certains responsables et militants du Parti Rewmi Thiès. « L’heure est au Rassemblement et non à la division » martèle Sidibé .