Revue du Club Afrique IAE Paris Sorbonne Business School: Le mot du Parrain Ibrahima Macodou Fall

Je me réjouis avec humilité d’être choisi comme Parrain de la première édition de la Revue du Club Afrique IAE Paris Sorbonne Business School. Un honneur et un grand plaisir pour un ancien de l’IAE Paris que je suis.

C’est un grand plaisir parce qu’au delà du fait que cette revue permet de maintenir un lien entre anciens élèves, elle constitue un cadre d’échanges de nos expériences, et de nos visions sur les enjeux qui se posent à l’échelle du continent tels que ; l’intégration économique, la bonne gouvernance, l’industrialisation, le développement agricole, la lutte contre la pauvreté, la révolution numérique et tant d’autres sujets qui interpellent les décideurs et acteurs économiques.

Je souhaite que notre revue soit une vitrine du savoir et des compétences dans tous les domaines touchant le développement de nos pays, et leur insertion dans l’économie mondiale. J’ose espérer que les publications qui y seront faites, contribueront naturellement à enrichir les débats et réflexions sur la problématique du développement du continent africain.

Pendant longtemps et pour certains, le continent africain est synonyme de pauvreté, de conflits ethniques… etc. Cette fausse et handicapante image doit être substituée à celle d’une Afrique de progrès, entreprenante et ouverte sur le monde, affichant ses énormes potentialités de développement qui en font incontestablement, l’un des principaux moteurs de croissance de l’économie mondiale pour les prochaines années.

C’est aussi dans cette perspective de donner à la communauté internationale, une autre perception de l’Afrique, que je voudrais inscrire cette initiative. Une initiative, je souhaite, apportera une contribution positive dans les débats qui vont enrichir les décisions qui dessineront le futur de notre continent. Un futur meilleur; pour que ceux qui ont choisi d’y vivre vivent dans la dignité, la paix, et en harmonie avec ceux du reste du monde, et pour éradiquer cette vague migratoire dévastatrice d’une jeunesse en quête d’un mieux être.

Bonne et Heureuse année à Tous, et que vive la Revue du Club Afrique IAE Paris Sorbonne Business School ! Ibrahima Macodou Fall Industriel MBA – IAE Paris – Sorbonne -1982

