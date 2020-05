REVUE DE PRESSE Zik Fm Du VENDREDI 8 MAI 2020 Par Ahmed Aidara

Dans la revue de presse zik fm du Vendredi 08 Mai 2020, Ahmed Aidara revient sur le rapatriement des personnes décédées du Coronavirus à l’étranger n’aura pas lieu. La Cour suprême a rejeté, ce jeudi, la requête en référé-liberté déposée par le collectif pour le rapatriement des dépouilles des Sénégalais décédés du Covid-19 à l’étranger. La haute juridiction a motivé sa décision par une absence de caractère «scientifique» de la mesure prise par l’Etat du Sénégal. C’est du moins la décision prise par le président de la chambre administrative de la Cour suprême Abdou Ndiaye qui s’est penchée sur l’affaire hier.

