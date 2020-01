Revue De Presse Zik Fm Du Vendredi 31 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans la Revue de Presse Zik Fm du vendredi 31 janvier 2020 Ahmed Aidara revient la marche autorisée du collectif Ñoo Lank .

En Effet, Le mouvement « Ñoo Lank » va encore battre le macadam, ce vendredi. En conférence de presse, les membres dudit mouvement ont annoncé une grande manifestation vendredi 31 janvier 2020 à 15h. Cette fois, ils ont décidé de changer d’itinéraire. La marche partira de l’Université Cheikh Anta Diop au rond de la poste de Médina.

Fadel Barro et ses camarades appellent ainsi à une forte mobilisation pour mettre davantage la pression sur l’Etat du Sénégal afin qu’il libère « l’otage » Guy Marius Sagna. « Nous devons nous lever pour sortir le Jambar Guy Marius Sagna des geôles de ce régime oppresseur. Son arrestation est orchestré par le magistrat instructeur Samba Sall, le ministre de la Justice Malick Sall et le président de la République Macky Sall », accuse avec virulence Fadel Barro.

Pour lui, le Sénégal a besoin de jeunes comme Guy Marius Sagna dans le contexte actuel marqué par la volonté du régime de Macky Sall de faire payer aux sénégalais la gestion catastrophique des ressources de notre pays à travers des hausses de prix tout azimut ».

Toujours Dans la Revue de Presse Zik Fm du vendredi 31 janvier 2020 Ahmed Aidara, Poursuivant, Fadel Barro invite les compatriotes qui ne peuvent pas se déplacer pour prendre part à la marche de signifier par un port de brassard rouge leur soutien et leur solidarité pour la libération de Guy Marius Sagna et contre la hausse du prix de l’électricité. Aux chauffeurs de taxi, clando, bus et autres moyens de transport en commun, il leur demande de manifester leur solidarité par des Klaxons au rassemblement.