REVUE DE PRESSE ZIK FM Du VENDREDI 14 FEVRIER 2020

Dans la Revue de Presse Zik Fm du vendredi 14 février 2020, Ahmed Aidara fait la une de tous les quotidiens nationaux. Présentée par Ahmed Aidara,la Revue de Presse Zik fm est écoutée par le grands publics sénégalais.

Dans la Revue de Presse Zik fm Ahmed Aidara y relate toutes sortes d’informations comme la politique, les faits de société, la lutte, le sport, et bien sûr pleines d’autres actualités venants des différents journaux du pays.

Dans la Revue de Presse Zik Fm du vendredi 14 février 2020, Ahmed Aidara revient sur une histoire de viol suivi de meurtre sur une fillette de trois ans.

En effet Le corps sans vie d’une fillette âgée de 3 ans a été retrouvé, ce mercredi , dans une maison abandonnée dans le quartier Diourbel Extension de Rosso, au Sud-Ouest de la Mauritanie. Cette fillette a été violée puis tuée par un inconnu. Elle a été retrouvée ligotée et les yeux bandés.

Alertées, les autorités judiciaires et sécuritaires se sont rendues sur le lieu, où, une immense foule de personnes en colère s’était massée. Après constat de la mort de la fille, les autorités ont ordonné à ce que les services de la police ouvrent une enquête et que l’auteur de ce crime soit déniché. Suite à ce crime qui plongé toute la ville dans la consternation, les populations exigent à ce que le malfaiteur soit arrêté et sévèrement châtié.

