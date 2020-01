Revue De Presse Zik Fm Du Mercredi 29 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans la Revue de Presse Zik Fm du Mercredi 29 Janvier 2020.Ahmed Aidara revient sur une nouvelle grosse saisie au port le tout estimé à 120 kg de cocaïne d’une valeur de 9,6 milliards. L’année dernière, il a fallu boucler les cinq premiers mois pour arriver à une saisie cumulée plus de 100 kilos de cocaïne, en 2020, moins d’un mois aura suffi. Une première grosse saisie de cocaïne vient d’être opérée par une équipe de l’Unité mixte de contrôle des conteneurs et des navires de la Subdivision des Douanes du Port autonome de Dakar, secondée par des éléments de la Police scientifique et de l’OCRTIS.

Au terme d’une opération de fouille effectuée ce mardi, 28 janvier 2020 sur le navire Grande Nigeria, quatre sacs contenant chacun 30 plaquettes de 1kg de la poudre blanche, soit un total de 120 kg, ont été découverts dans une cache dans les compartiments du système de ventilation du navire.

Toujours dans la Revue de Presse, Ahmed Aidara confirme que le produit a été certifié comme étant de la cocaïne par le laborantin de la Police scientifique. La valeur marchande de la prise est estimée à 9,6 milliards F CFA. Une enquête est ouverte avec le Parquet et les membres de l’équipage sont en train d’être interrogés.

Fait nouveau dans le conditionnement, selon les services douaniers, « les marques et identifiants sur les plaquettes saisies aujourd’hui sont différents de ceux sur les plaquettes saisies au cours de l’année précédente » lors de laquelle près de 2,5 tonnes auront été saisies sur le territoire national.