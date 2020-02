REVUE DE PRESSE ZIK FM du MERCREDI 26 FEVRIER 2020

Dans la revue de presse Zik Fm du mercredi 26 février 2020 Ahmed Aidara revient sur Guy Maruis Sagna.

Guy Marius Sagna : Sa famille frustrée par sa « détention arbitraire »

La famille de Guy Marius Sagna Sagna vit très mal l’incarcération de son fils. Trois mois après son arrestation ! En Casamance, père, frères et sœurs, amis et voisins sur la rfm, restent frustrés par une détention qui ne dit pas son nom.

Le village Etomé frustré

Etomé, département d’Oussouye, village d’origine de l’activiste – Ici, la frustration est le sentiment le mieux partagé au sein des habitants. Qui dénoncent tous la détention arbitraire de leur fils Guy Marius Sagna.

Père, frères et…

La mort dans l’âme, Célestin Sagna, 80 ans environ, dit en tant que père de famille, vivre difficilement l’emprisonnement de son fils.

Habitants dans la tourmente

Et le frérot, Mathurin Sagna, s’interroge sur la détention de son grand frère et sur l’attitude de la justice sénégalaise. Qui n’a pas été tendre à leur égard. Sinon, pourquoi Guy seul reste en prison, après la libération de ses autres co-détenus ? Selon lui, la place de l’activiste n’est pas en prison et il ne mérite pas non plus la prison.

Il en est de même pour Cristophe Manga, un habitant dudit village qui parle de deux poids deux mesures dans le traitement de ce dossier.

Dr Alioune Sarr : « Le Cng m’a coûté énormément de mésaventure… »

Connu pour son franc-parler, le président du Comité national de gestion de la lutte, le docteur Alioune Sarr, a passé au scanner ce lundi tous les problèmes. De la violence au titre de Roi des arènes en passant par les rumeurs de bouderies de Yékini, Gaston Mbengue et Aziz Ndiaye.

« Pour certains, la lutte avec frappe ne se porte pas bien. Tout simplement parce que les soi-disant champions ne luttent pas. Force est de constater que tous les week-ends, il y a des combats de lutte avec frappe. Encore plus pour ce qui est de la lutte sans frappe. La première réunion du Comité directeur de cette saison se tiendra le 29 février, au niveau de l’Arène nationale. La deuxième réunion est prévue pour le 25 avril. Le drapeau du chef de l’Etat, du 5 au 7 juin à Kaolack. En principe, le tournoi de la CEDEAO devrait se tenir du 26 au 28 juin. Nous attendons la réaction de la branche sportive de l’instance régionale. La troisième réunion du Comité directeur aura lieu à l’Arène nationale au 25 juillet. L’Assemblée générale d’informations est prévue au 8 août. Tandis que la Nuit de la lutte est programmée au 22 août à Dakar. Au niveau international, les championnats d’Afrique se sont déroulés à Alger du 4 au 9 février. En début du mois de mars, il y aura le tournoi qualificatif aux JO pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’avoir été champion à Alger. »

« Est-ce les moyens suivent par rapport à la politique du CNG ? »

« Peut-être qu’il faut faire une analyse beaucoup plus poussée. Quelle est la mission du Comité national ? C’est de redimensionner la lutte sur toutes ces formes. Est-ce que les moyens suivent par rapport à la politique ? C’est là le grand débat. Combien de fois, dans des échanges, en privé ou en public, j’ai posé le problème de moyens qui devraient accompagner la lutte et qui ne sont pas là – si on exclut le Drapeau du chef de l’État qui, depuis les premières années du président Macky Sall, avait une infime somme pour l’accompagner. Aujourd’hui, la subvention tourne autour de 40 millions sur un budget prévisionnel de 60 millions. »

« Yékini est toujours au CNG »

« J’ai un seul défaut. Je refuse de lire dans la pensée des gens. On m’a appris, par mon éducation et de mon métier, d’avoir le sens de l’écoute, d’interroger, de comprendre avant d’agir. Et c’est la même réponse pour le cas de Bombardier. Le CNG a certainement besoin de « lifting ». Vous êtes surpris et quelqu’un l’a dit – Tyson est là ! Yékini, en principe, est toujours au CNG. De même que Gaston (Mbengue) et Aziz Ndiaye. (…) Je n’ai de problème avec personne. Mais j’ai mon franc-parler et ma façon de faire, de manager. Ceux qui appartiennent à mon équipe doivent respecter les conditions travail. Mais jusqu’au moment où je vous parle, en aucun moment, Yakhya Diop n’a montré des signes d’indiscipline ou de quoi que ce soit à l’égard de la structure. Je ne suis pas au courant de problème personnel qu’il aurait avec les membres. Nous sommes assez responsables et nous avons de la hauteur pour comprendre que quand on est dans un groupe, l’intérêt général passe avant les intérêts personnels. »

« La liberté ne rime pas avec le mauvais comportement »

« Nous avons constaté tristement, il y’a deux semaines, un comportement que l’on pensait avoir fait disparaitre du milieu de la lutte. Les gens pensent que la première agression est physique. Je dirais non, elle est surtout comportementale. La dernière fois, à l’Arène nationale, un accompagnant a versé un produit à un lutteur. S’en est suivi ce que nous avons tristement constaté. Je tiens à préciser que ce comportement repose le problème de la gestion des structures de base que nous appelons écuries et écoles de lutte. Ce qui est certain, c’est que le comportement de ce garçon a été bien muri dans sa structure. La réaction du lutteur, une réaction naturelle mais non acceptée, ne doit pas se faire. Dans des zones dites civilisées ou organisées, ce sont les structures ou les responsables qui doivent prendre des mesures. Et je tiens à dire solennellement à toutes les formations que le CGN ne reculera devant rien pour assainir ce milieu de la lutte. Tant que nous serons là. Il est triste de constater au Sénégal une régression du comportement. Les valeurs ne sont pas propres à la lutte. Nous avons un problème. Et tout un chacun de nous est interpellé. Il y a quelques années, j’ai soulevé la formation des jeunes. Et on m’a figé en me disant de quoi je me mêle. La liberté ne rime pas avec le mauvais comportement. La société a des règles. Il faut savoir sanctionner positivement comme négativement. Il faut avoir le courage d’aller au fond et à tous les niveaux. »

« On va organiser le tournoi pour désigner le Roi des arènes si… »

« Le Comité national que je dirige n’a jamais reconnu un Roi. Parce que, pour nous, pour être le meilleur, il faut participer à un tournoi. Le Comité m’a coûté énormément de mésaventures de certains lutteurs. Depuis plus de 15 à 20 ans, que Gaston Mbengue a installé le premier roi. Il faut revenir à l’orthodoxie des choses. En football et en basket, il y a un championnat. Par contre, en lutte, il n’y en a pas. Mais est-ce que celui qui a battu tout le monde est meilleur que tout le monde ? Je ne le crois pas. Que les lutteurs aient le courage de se retrouver dans des tournois annuels. Pour qu’on puisse, à l’arrivée, désigner un Roi. D’ailleurs, c’est difficile de devenir le meilleur. Car pour cela, il faudra battre tous les lutteurs. Si tous les champions sont d’accord, on organisera le tournoi. Mais au premier tour, ils ne gagneront pas des centaines de millions. Que ce soit clair. »

« Gaston Mbengue a reconnu sa part de responsabilité »

« Il faut que les gens soient raisonnables. Dans une émission, Gaston Mbengue a reconnu sa part de responsabilité dans ce problème. Je prie que les lutteurs gagnent beaucoup d’argent. Mais à un moment, il y a une concurrence que j’appellerais déloyale entre trois à quatre promoteurs qui ont flambé les prix. Ce n’était pas réel et aujourd’hui, la réalité est là. La deuxième chose est le comportement violent du milieu. Rares sont ceux qui veulent mettre leur main dans des choses non acceptables. Combien de fois j’ai interpellé les animateurs de télévision qui, lors des face-à-face, demandaient aux lutteurs de chauffer. Pensez-vous normal que, pour vendre son combat, qu’on parle d’ambulance de morgue ? Le sport est une école. On y apprend le sens de la responsabilité. Il faut que les discours et les comportements changent. Même la façon de s’habiller pose un problème. »

Dr Alioune Sarr : « Le Cng que je dirige ne reconnait pas le Roi des arènes… »

« Le Comité national de lutte que je dirige n’a jamais reconnu le Roi des arènes. Parce que pour nous, pour être le meilleur, il faut battre tout le monde », recadre dans le quotidien EnQuête, Dr Alioune Sarr. Le médecin a aussi préconisé la mise en place d’un tournoi national permettant de désigner un champion à la fin de chaque saison.

Les raisons d’une telle initiative

« Nous devons retourner à l’orthodoxie et organiser un championnat à l’image du football, du basketball ou des autres sports. Je ne crois pas que celui qui a battu le lutteur qui a terrassé tout le monde est le meilleur. Il faut que les VIP aient le courage de s’affronter entre eux dans un tournoi annuel. Le CNG a initié, depuis quelques années, des réflexions comme les championnats de lutte avec frappe organisés par Gaston Mbengue et Luc Nicolaï. Ce que je peux dire, c’est que le CNG organisera un tournoi, si tous les grands champions sont d’accord », a-t-il annoncé.

Le cardiologue a d’ailleurs recommandé aux écoles et aux écuries de lutte de miser sur le concept sport-études pour assurer la reconversion de leurs athlètes. Les écuries doivent faire en sorte que tout garçon qui intègre leur entité puisse au moins présenter un certificat de scolarité ou un certificat d’apprentissage à un métier.

Et sur la reconversion des lutteurs

Pour lui, la reconversion des lutteurs doit se faire très tôt, en raison de la courte durée de la carrière d’un sportif. « On est vieux à 30 ou 35 ans, quel que soit le talent. La lutte, dans sa forme actuelle, ne peut pas absorber l’espoir de tous ces jeunes qui pensent réussir comme Bombardier ou Balla Gaye 2. Nous constatons tous qu’il y a beaucoup de talents qui n’arrivent pas au sommet. Il en existe d’ailleurs dans le football, le basket et les autres disciplines sportives ».

Au cœur du village de Guy Marius Sagna : la famille de l’activiste sort enfin de son silence

Depuis la Casamance, la famille de Guy Marius Sagna a réagi pour la première fois, à l’arrestation de leur frère et fils. IGFM est allé à la rencontre de ses proches, ce mardi 25 février 2020.

Père de Guy Marius Sagna, octogénaire, rongé par la condamnation de son fils par la Justice, regrette et pleure. Ses frères, sœurs et proches parents ont aussi déploré l’emprisonnement du travailleur social. Exprimant son regret après lui avoir témoigné sa solidarité, la famille des «Sagna» qui vit à Etomé, dans le département d’Oussouye, désemparée, partagée entre l’émotion et la frustration, souhaite vivement la libération de son fils, Guy Marius Sagna. Elle interpelle solennellement le Président de la République et la justice. Célestin Sagna qui, dans son coin, admet difficilement la décision de la Justice, s’en remet à des prières pour la libération de son fils. «Tout ce que je souhaite, c’est la libération de mon fils Guy Marius Sagna», dit-il la mort dans l’âme.

Pour son frère Mathurin, «je dois vous avouer que nous ne sommes pas contents. Et pour cause, Guy Marius Sagan ne mérite pas la prison». «Nous interpellons solennellement le Chef de l’Etat Macky Sall et la Justice afin qu’à l’image des autres avec il a séjourné à la prison de Dakar, notre frère Guy Marius Sagna puisse être libéré », a plaidé la famille «Sagna ».

Pour rappel, l’activiste a été arrêté devant les grilles du palais présidentiel, lors d’une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité. Il est en détention depuis décembre 2019.