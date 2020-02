REVUE DE PRESSE ZIK FM du MERCREDI 12 FEVRIER 2020

Dans la Revue de Presse Zik Fm du Mercredi 12 février 2020, Ahmed Aidara fait la une de tous les quotidiens nationaux. Présentée par Ahmed Aidara,la Revue de Presse Zik fm est écoutée par le grands publics sénégalais.

LE « FUGITIF » DE WUHAN

Comme annoncé par la presse, il ne s’agit pas d’un Sénégalais mais d’un Chinois. Il se nomme Wang Shu, rapporte Source A.

Quid de l’objet de son séjour à Dakar ? Le journal indique qu’il voulait rendre visite à ses amis établis à Dakar.

La compagnie aérienne, qui avait reçu l’alerte générale émise par les autorités sénégalaises, a refusé de le faire embarquer.

La Direction des Sénégalais de l’extérieur a réagi à la tentative avortée de ralliement de notre pays à partir de Hong Kong, d’un individu en provenance de Wuhan via la compagnie aérienne Turkish Airlines.

Dans un communiqué de presse dont copie est parvenu à Seneweb, elle apporte les précisions ci-après.

En effet, le Service du contrôle sanitaire aux frontières aériennes de l’AIBD a été saisi hier (lundi) par la Direction de l’Exploitation de l’Aéroport international Blaise Diagne suite à une requête de la compagnie Turkish Airlines relative à une autorisation pour embarquer un passager à partir de Hong Kong, en provenance de Wuhan.

Cette ville étant actuellement en quarantaine, le contrôle sanitaire a opposé une fin de non-recevoir à cette demande d’autorisation et, mieux, a saisi le Commissariat spécial de l’aéroport ainsi que la Direction de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) pour, non seulement, partager cette information mais aussi inviter à une coordination des trois structures.