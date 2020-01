Revue de presse Zik Fm du mercredi 08 janvier 2020 avec Ahmed Aidara

Dans la revue de presse Sénégal du Mercredi 08 Janvier 2020,Ahmet Aidara revient sur la remise du Ballon d’or.

En effet Après une déception vécue l’année dernière au Sénégal (Dakar), le Ballon d’Or africain revient cette année à Sadio Mané. Finaliste de la CAN 2019 et vainqueur de la Ligue des champions, le Sénégalais devance Riyad Mahrez et Mo Salah.

Il l’avait promis, il l’a respecté. Après dix sept ans, le Ballon d’Or africain revient au Sénégal. C’est donc Sadio Mané qui met un terme à cette longue attente. C’est tout sauf une surprise, tant le nom du Sénégalais revenait avec insistance ces derniers temps. Il devance Riyad Mahrez et son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah.