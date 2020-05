REVUE DE PRESSE Zik Fm Du MERCREDI 06 MAI 2020 par AHMED AIDARA

Désormais suivez toute l’actualité et tout ce qui ce passe au Sénégal dans Actualités au Sénégal et dans la Revue de Presse de Sénégal sur Zik fm dakar 89.7 qui est une station privée en français et wolof appartenant au groupe D.Médias. Elle diffuse des actualités portant sur le Sénégal et le reste du monde ainsi que des programmes musicaux Mbalakh Hip-Hop et R’n‘B.

La Revue de la Presse Sénégal est généralement présentée par célèbre journaliste et chroniqueur de la Zik fm Ahmed Aidara qui présente en même temps l’une des émissions de faits divers les plus suivies au Sénégal du nom de « TEUSS DU JOUR ».

Dans la Revue de Presse de ce Mercredi 06 Mai 2020, Ahmed Aidara revient sur la maladie du coronavirus.En effet, Le chassé-croisé se poursuit entre les nouveaux cas de Covid-19 et les guérisons, sur l’évolution du coronavirus au Sénégal. Le Sénégal enregistre 104 nouveaux cas de Covid-19 sur 1182 tests effectués. Il s’agit de 100 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 04 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers patients sont répartis comme suit : 1 à pikine,1 à béne Talli,1 à Vélingara,et 1 à Sédhiou,Selon le point sur la situation du jour fait par la Directrice Générale de la Santé, Dr Awa Khéméss Ngom Ndiaye, Ce Mercredi 06 Mai 2020.