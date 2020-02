Revue De Presse Zik Fm Du Mercredi 05 Fevrier 2020

Dans la Revue de Presse du Mercredi 05 Février 2020,Ahmed Aidara revient sur les manifestations qui ont eu lieu hier dans la langue de Barbarie.En effet, Les pêcheurs de la Langue de Barbarie ont manifesté leur ras-le-bol, ce matin devant ce qu’ils qualifient d’arnaque sur les licences de pêche. En plus de bloquer l’entrée du pont Moustaph Malick GAYE de Saint Louis, ils brûlaient des objets. « Nous avons payé tous les droits de licence pour une durée d’un an. À peine 2 mois de travail, on nous informe que les licences sont expirées », a dénoncé Mama FALL, un des manifestants.



« Trois grosses pirogues ont été arraisonnées sans raison par les Mauritaniens et de petites embarcations, aujourd’hui. Ce sont des millions de FCFA perdus. Nous n’en pouvons plus », a-t-il ajouté.

Pour répliquer,les forces de l’ordre ont tiré des grenades lacrymogènes pour contrer l’explosion des pêcheurs de Saint Louis. En retour Pour exprimer leur courroux, les manifestants ont bloqué l’entrée du pont Moustaph Malick Gaye, et brûlé des pneus, jetant des pierres. Les forces de l’ordre ont riposté par des grenades lacrymogènes.

Le bilan est lourd Au total, 15 policiers ont été blessés, deux véhicules brûlés et l’agence de la Senelec a été complètement saccagée.

Dans la Revue de Presse du Mercredi 05 Février 2020,Ahmed Aidara revient aussi sur Un incendie d’une rare violence qui a eu lieu à Touba, au quartier Gouy Ziar. Le bilan est lourd car il fait état de deux morts et un blessé grave. Les corps sans vie des deux gamins, âgés de deux ans, ont été acheminés à l’hôpital Matlaboul Fawzeini de la cité religieuse.

La police a ouvert une enquête afin de connaitre les causes de l’incendie qui a couté la vie à ces deux enfants laissant leurs parents dans un très grand désarroi et de tristesse.