Revue De Presse Zik Fm Du Mardi 28 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans la revue de Presse Zik Fm du mardi 28 janvier 2020 Ahmed Aidara revient sur le meurtre de la Jeune fille de Ndioba Séck, retrouvée morte, ce lundi, à Thiaroye sur mer a reçu 64 coups de couteaux, les premiers rapports ont précisé qu’elle n’a été ni violée ni égorgée comme certains l’avaient supposé. D’après les témoignages recueillis, il n’était pas dans les habitudes de la victime de s’éloigner de son quartier la nuit.

Cependant, un témoin a affirmé avoir vu cette dernière beaucoup communiquer au téléphone ces derniers jours. Son corps a été jeté sur un tas de pneus usés. Son téléphone portable et son portefeuille contenant dix mille francs CFA ont été retrouvés sur les lieux. Ce qui laisse croire plus à un règlement de compte et non à une agression. La gendarmerie a ouvert une enquête.