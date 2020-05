Revue De Presse Zik Fm Du MARDI 19 Mai 2020 Par Ahmed Aidara

Dans la revue de presse zik fm du Mardi 19 mai 2020, Ahmed Aidara revient en général sur la saisine de faux billets faite par la gendarmerie nationale.En effet les pandores ont mis la main sur 1237 milliards en faux billets ! Les éléments de la Brigade de recherches de Dakar ont procédé à l’arrestation d’une bande de cinq personnes, poursuivies pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger, complicité de contrefaçons de signes ayant cours légal sur un territoire étranger, blanchiment de capitaux.

Selon des sources Daouda Ndiaye, Badara Fall, Alioune Diop, Mouhamadou Mactar Laye Samb, Fallou Cissé et Mbaye Fall, filés au moins depuis le 13 avril dernier, sur la base d’une dénonciation d’un anonyme, ont été mis hors d’état de nuire par une équipe dirigée par le commandant de la Brigade de Recherches, qui leur a fait croire à une commande d’une valeur de 50 millions FCFA de la part d’un cadre de l’hôtel Radisson Blu de Dakar.

