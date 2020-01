Revue de presse Zik FM du mardi 14 janvier 2020 avec Ahmed Aidara

Dans la revue de presse Sénégal du Mardi 14 Janvier 2020,Ahmet Aidara revient sur Relations Macky et Wade.En effet Après la poignée de mains entre le Président Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade, lors de l’inauguration de la Grande mosquée Massalikul Jinane, devant le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, d’aucuns pensaient, et à juste raison, que la réconciliation était actée. Mieux, lorsque le pape du Sopi s’était déplacé au Palais, les esprits les plus pessimistes arguaient que c’était le début d’une retrouvaille sans détours. Mais, apparemment, ce n’est pas tout à fait le cas. Ceci pour plusieurs raisons. En effet, dans l’un et l’autre camp, l’influence des faucons est de taille et impacte négativement dans le rapprochement entre les deux hommes.

Du côté du Parti démocratique sénégalais (Pds)

Un ponte accroché par Tribune est d’avis qu’il existe dans l’entourage de Wade « certains qui ne veulent pas tout à fait d’un rapprochement avec Macky Sall ». Mieux, dit-il, « ce sont ces gens-là qui veulent tout accélérer à tout prix au point de dire à Wade que c’est Karim ou rien, alors que l’on pouvait y aller étape par étape ». Ce qui est constant, c’est qu’ils ont été nombreux à réclamer la paternité de la réconciliation entre Macky Sall et Me Abdoulaye Wade lors de l’acte 1 posé à la Grande mosquée de Massalikoul Jinane. Mais, avec ces retrouvailles actuellement enrhumées, ils n’ont pas encore su prescrire le bon médicament.