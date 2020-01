Revue De Presse Zik Fm Du Lundi 27 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans la Revue de Presse Zik fm du lundi 27 janvier 2020 Ahmed Aidara revient sur l’affaire pétro-tim.

En effet l’enquête sur le présumé scandale à propos de l’affaire Petro-Tim est au point mort. Depuis la dernière audition d’Aliou Sall, le 25 novembre dernier, le dossier n’avance plus. Et d’apres les informations, aucun acte n’a été posé par le juge d’instruction. Mieux, il n’y a pas encore eu aucune accusation dans cette affaire Revue De Presse Lundi 27 Janvier 2020

Aliou Sall, principal accusé, ne fait pas l’objet de poursuites, au motif que les témoins auditionnés à la Division des investigations criminelles (Dic) n’ont pu apporter la moindre preuve de leurs accusations contre l’ex-Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).

Ce qui fait que le Procureur et le juge d’instruction n’ont pas eu assez d’indices graves et concordants pour poursuivre ou incriminer le maire de Guédiawaye. Et la seule option qui s’offre au magistrat instructeur est l’ordonnance de non-lieu pour Aliou Sall.

