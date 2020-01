Revue De Presse Zik Fm Du Lundi 20 Janvier 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans la revue de presse Sénégal du Lundi 20 Janvier 2020,Ahmed Aidara revient sur l’incident qui a failli salir la rencontre du Président avec ses militants lors de sa visite à Londre.

En effet Les activistes et opposants suivent le président de la République comme son ombre. Et Macky Sall l’a appris à ses dépens ce dimanche à Londres. Alors qu’il rencontrait un groupe de Sénégalais dans la capitale anglaise, quelques activistes se sont invités dans la salle.

Et au moment où il tenait son discours, une dame s’est levée, a apostrophé Macky Sall, avant de crier : « Libérez Guy Marius Sagna ! Non à la suppression de la démocratie au Sénégal ! Non au bradage de nos ressources naturelles… »

C’est par la suite qu’un membre de la sécurité ne vienne la tirer de force et la sortir de la salle, sous le regard du chef de l’Etat. Quelques minutes plus tard, un autre activiste s’est distingué, mais lui a été rapidement neutralisé.