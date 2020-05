Revue De Presse Zik Fm Du LUNDI 18 Mai 2020 Par Ahmed Aidara

Dans la revue de presse zik fm du Lundi 18 mai 2020, Ahmed Aidara revient en général sur les sénégalais décédés du covid-19 au Sénégal et en dehors du pays.

En effet d’apres L’organisation Horizon sans frontières (Hsf) prend le contrepied du Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr qui a annoncé, mardi dernier, 88 décès dans la diaspora. En effet, pour son président, Boubacar Saye, ces chiffres avancés ne reflètent pas la réalité sur le terrain.

« Au moins, 111 sénégalais sont morts de Covid-è19, dans la diaspora », a-t-il notamment révélé, dans un communiqué parvenu à Seneweb.

« Sans vouloir polémiquer sur les chiffres, Horizon sans frontières invite le président de la République à siffler la fin de la recréation dans ce dossier pour éviter une crise de confiance de la diaspora envers l’État du Sénégal et ses institutions », lance Boubacar Sèye.

