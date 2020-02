REVUE DE PRESSE ZIK FM du LUNDI 03 FEVRIER 2020 Avec Ahmed Aidara

Dans la Revue de Presse du Lundi 03 février 2020,Ahmed Aidara revient sur le rapport publié par la Cour des Comptes. En effet, La publication des rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes a soulevé beaucoup de malversations et incriminé des dignitaires du régime du Président Macky Sall.

Se multipliant, dysfonctionnements et irrégularités rassemblent les prévaricateurs dans la gestion des comptes publics, poussant à se demander si les fautifs, ministre et Dg, seront punis, si le Président Sall va sanctionner et le Procureur s’autosaisir…

Tous comptes faits, les incriminés du service public ont été prompts à souligner la non-prise en compte de leurs réponses dans le document final. Est-ce le rôle de la Cour des Comptes ? Toujours est-il que nombre d’entre les épinglés ont pris la presse comme un mur de lamentations et même de plaidoiries sans parvenir à convaincre l’opinion à remettre en cause les rapports de la cour des Comptes, dont le professionnalisme et l’indépendance des magistrats est un gage d’objectivité.

Dans la Revue de Presse du Lundi 03 février 2020,Ahmed Aidara souligne que toutefois que beau nombre de Sénégalais convaincus de la culture inexorable de l’impunité, n’entrevoient aucun engagement politique au sommet de l’Etat ni aucune action de la justice dont le procureur, encre Fadel Barro, ne s’autosaisit que pour blanchir.