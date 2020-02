REVUE DE PRESSE ZIK FM DU JEUDI 06 FEVRIER 2020

Dans la Revue de Presse Zik Fm du jeudi 6 février 2020,Ahmed Aidara revient sur le leader du Grand Parti, Malick Gackou,qui était dans la commune de Sandiara, dans le cadre d’une tournée politique.



Face à ses militants, il a donné un ultimatum au gouvernement pour le rapatriement des Sénégalais bloqués en Chine, précisément à Wuhan.



»Si dans les 72 heures le gouvernement sénégalais ne prend pas les dispositions pour rapatrier nos compatriotes, le peuple sénégalais va s’organiser pour rapatrier nos concitoyens afin qu’ils soient en sécurité dans cette terre sénégalaise de la teranga, dans cette terre accueillante et si bienfaisante pour les étrangers », indique-t-il.



Le patron du Grand parti a fustigé l’impuissance du régime de Macky Sall pour rapatrier ses concitoyens.



»Le gouvernement sénégalais a déclaré son incapacité à rapatrier nos compatriotes. Le rapatriement de nos compatriotes est devenu une question de dignité nationale. Le Sénégal, ce grand peuple qui incarne l’espoir, qui veut jouer sa partition en Afrique et dans le monde ne peut pas être incapable de rapatrier ses enfants », assure Malick Gackou.Ainsi, il estime que les Sénégalais vont s’organiser autour de la question.



»Toutes les nations du monde s’organisent pour rapatrier leurs compatriotes. Nous allons étudier les voies et moyens pour que leur retour au Sénégal soit effectif et dans les plus brefs délais. Nous manifestons notre solidarité au peuple chinois. Le gouvernement devrait entendre le cri de cœur de ces citoyens », dit Malick Gackou.

Dans la Revue de Presse Zik Fm du jeudi 6 février 2020,Ahmed Aidara revient aussi sur Bougane Gueye Dany à travers un communiqué, s’engage à lancer une opération de collecte de fonds pour faciliter le rapatriement de nos concitoyens.d’apres lui,les partenaires financiers du Sénégal sont toujours prêts à débourser 1000 Milliards pour un TER, 300 pour un BRT et 150 milliards pour un stade olympique.

Hélas, quand il s’agit d’aider nos compatriotes ils restent aphones. Mais Mr le Président, permettez-nous, de démontrer encore une fois, après le soutien en 2012 aux populations sinistrées ( inondations), à la cause des Rohingyas et dernièrement la caution de Oustaz Taïb Socé, notre engagement citoyen.»

Engagement citoyen

À cet effet, nous nous engageons à lancer une opération de collecte de fonds pour permettre et faciliter le rapatriement de nos concitoyens, bloqués en Chine où le coronavirus prend du volume et terrasse le pays de Mao. Notre opération a pour but, monsieur le Président de la République, de trouver les moyens nécessaires et avec seulement les Sénégalais, pour louer un avion médical, aider nos frères étudiants en chine, et leur donner la chance de rentrer au bercail. Certainement après cette opération, vous trouverez les ressources pour les mettre en quarantaine, en observation suffisante et adéquate afin d’assurer le suivi médical.