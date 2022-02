Suivez la revue de presse du jour sur la Radio Zik Fm. Dans la revue de presse de ce Jour avec Mantoulaye Thioub Ndoye l’actualité au Sénégal. La revue de presse résume l’actualité. Aujourd’hui l’actualité au Senegal Mantoulaye Thioub Ndoye évoque la politique, la société.

Thies info est votre site d’actualité basé à Thies. Revue de Presse (Wolof) Zik Fm du Jeudi 24 février 2022. Par Mantoulaye Thioub Ndoye.

Dans notre revue de presse, l’actualité dans les journaux l’observateur, l’as, le soleil, sud quotidien, le populaire.

Retrouvez aussi sur notre chaine youtube Revue de Presse du 24 Fevrier 2022 avec El Hadj Assane Gueye : Revue De Presse Wolof Rfm du 24 02 2022.mp4. Revue de presse Rfm presenté par Mamadou Mohamed Ndiaye du 16 02 2022 https://youtu.be/PSsH6kmTP8Y Visitez notre Page Facebook https://web.facebook.com/thiesinfos Notre Site web https://thiesinfo.com/ #revue_de_presse #rfm #wolof

REVUE DE PRESSE WOLOF 24 02 2022 ZIK FM. mp4 Suivez la revue de presse du jour au Sénégal. REVUE DE PRESSE WOLOF 24 02 2022 ZIK FM. mp4 Dans cette vidéo, Ahmed Aidara Maire de Guediawaye. Visitez notre Page Facebook https://web.facebook.com/thiesinfos Notre Site web https://thiesinfo.com/ #revue_de_presse #wolof #zik_fm

tess zik fm du 23 02 2022.mp4. Teuss du 22 02 2022.mp4. Teuss Zik Fm (Ahmed Aidara) du 23 02 2021.mp4 sur la radio zik fm.

« Ce sera après les élections locales. Ça ne sert à rien de nommer le Premier ministre devant les locales. » Le 9 décembre, le président Macky Sall a accéléré le processus de retour au poste de Premier ministre dans un entretien à Rfi et France 24.

Le Congrès a adopté une réforme des procédures d’urgence le 10 décembre. Le journaliste a demandé, le chef de l’Etat a-t-il déjà un nom ? « Bien sûr, dans ma tête, oui », répondait-il, en suspens. En outre, à la suite des élections du 23 janvier, les médias ont rapporté que lors de la réunion ministérielle post-locale, M. Sall avait demandé aux ministres de préparer leurs documents. Deux mois après le rétablissement du poste de premier ministre, le président de la République hésitait à former un nouveau gouvernement. Son calcul est-il erroné ?



Avec l’échec de certains experts et alliés d’Apr, la mission de Macky Sall devient de plus en plus difficile. Amadouba, qui a été déclaré chef de gouvernement potentiel, a été affaibli par l’opposition de la coalition présidentielle à Dakar. Amadou Hott n’a pas non plus joué la couleur de Benno dans Yeumbeul Sud contre Bara Gaye.

Il est possible de sélectionner des experts techniques. Ainsi, le nom de l’ancienne directrice d’Apix Aminata Niane circule. Mais le prochain Premier ministre aura-t-il le statut pour porter la liste des pays Bby ? En juillet 2017, Mahammed Boun Abadalla Dionne a fait un excellent travail.



Pour le moment, le remaniement semble aller à contre-courant de la réalité politique. En avril, Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Hott, Abdou Karim Fofana, Arona Coumba Ndoffène Diouf et Zahra Iyane Thiam ont perdu. Être séparé de ces fonctionnaires 5 mois avant le Conseil Législatif ne va-t-il pas affaiblir les efforts de la coalition Benno bokk yaakaar pour revenir dans la capitale lors du prochain Conseil Législatif ? Aussi, l’alliance « mburok soow » entre Idrissa Seck et Macky Sall serait-elle toujours valable si Yankhoba Diattara, battu à Thiès, quittait le gouvernement ?

McKee: « Je n’aime pas les remaniements… Je perds des amis »

À l’inverse, si le président choisit également de les mettre à jour, les mêmes raisons risquent d’avoir le même effet. Le 2 février, lors du dernier secrétariat exécutif national en avril, McKee Saller a demandé à ses camarades du parti de s’unir. « (…) Je vous invite tous à vous unir, à faire preuve, là où c’est nécessaire, d’un esprit d’excellence et de grandeur.

Souvenons-nous de notre unité et de notre consolidation. Joignons nos mains et travaillons ensemble, car ce n’est qu’alors que nous pourrons assurer l’avenir victoires.

Macky Sall n’aime pas le changement. En rencontrant la majorité des délégués le 17 octobre 2019, il a exprimé ses inquiétudes quant au renouvellement de l’équipe. A l’époque, Moustapha Cissé Lô