REVUE DE PRESSE SENEGAL DU SAMEDI 18 JANVIER 2020

Dans la revue de presse Sénégal du Samedi 18 Janvier 2020,Ahmed Aidara revient sur Coumba Kane,la dame qui a été enlevée, elle a finalement été retrouvée à Touba. malgré l’émotion dans les réseaux sociaux, de soulever les zones d’ombres qui entouraient cette affaire. En effet, si des membres de la famille de Coumba Kane soutenaient qu’elle aurait appelé son époux du téléphone de ses «ravisseurs» pour lui demander de garder leurs enfants, une source autorisée renseignait que la dame avait effectivement appelé son mari pour lui dire qu’elle ne se sentait pas bien, avant de raccrocher.



Coumba Kane Sarr a été retrouvée, hier, à Touba, où elle a été longuement cuisinée au commissariat de ladite localité. Et la version qu’elle a servie aux enquêteurs frôle la légende. En effet, rapporte Libération, Coumba Kane explique que mercredi dernier, elle se rendait au marché de Thiaroye quand elle a vu une voiture de couleur bleue. Dans son récit, elle ajoute que, croyant que c’était un clando, elle est rentrée dans la voiture où se trouvait un homme et une femme. Coumba Kane Sarr d’ajouter qu’elle ne sait pas ce qui s’est passé ensuite mais elle aurait perdu connaissance.



Quand elle se serait réveillée, elle se serait retrouvée dans une forêt. Là, elle explique avoir vu dans la voiture une autre femme qui serait aussi kidnappée. D’après elle, son présumé ravisseur est allé chercher de l’eau la laissant avec sa copine qu’elle avait vu en embarquant dans la voiture et l’autre femme «enlevée» en cours de route. Selon Libération, elle se serait battue avec la copine de son ravisseur avant de prendre la fuite. C’est en ce moment qu’elle s’est rendue compte qu’elle était à… Linguère. Coumba Kane jure avoir sollicité un homme rencontré dans un village qui l’a embarqué à bord d’une charrette. sa version est bourrée d’incohérences comme l’histoire de cette charrette qui l’aurait amené de Linguère à… Ndindy. Les enquêteurs croient savoir ce qui s’est passé. Les prochaines heures nous édifieront.

