REVUE DE PRESSE RFm Du SAMEDI 07 MARS 2020

Dans Revue De Presse Rfm du Senegal Du Samedi 07 Mars 2020 Mamadou Ndiaye revient sur le premier patient guéri du coronavirus au Sénégal.

En effet Déclaré guéri après deux tests négatifs, le premier patient diagnostiqué positif au Sénégal au Covid 19 plus connu sous le nom de Coronavirus, est rentré chez lui aux Almadies, où il réside, après avoir été interné pendant quatre jours dans le compartiment spécial aménagé au Service des Maladies infectieuses de l’Hôpital Fann. Soulagé, il a accepté de réagir

« Je sors aujourd'hui guéri et je tiens à remercier vivement et très sincèrement tout le personnel de l'hôpital Fann pour sa grande compétence et pour sa gentillesse. Je ne saurai oublier l'Institut Pasteur avec qui j'ai été en étroit contact tout au long de mon hospitalisation ainsi que le personnel du ministère de la santé qui a toujours eu avec moi une attitude très professionnelle et rassurante. Je dis à toutes et à tous » :

Et d’ajouter : « Ne sombrez pas dans la psychose, soyez attentifs, solidaires et respectueux des consignes données. Sachez que mes prières continueront d’accompagner tous les malades. Je suis très heureux de rentrer chez moi et de retrouver les miens ». Ce sont les premiers mots prononcés par le premier patient français guéri au coronavirus. Il est rentré chez lui, aux Almadies, où il réside avec sa famille.

Dès l'annonce, lundi dernier, de la confirmation de sa contamination au Covid 19, faisant de lui le premier patient officiellement atteint sur le territoire sénégalais, ce citoyen français qui depuis deux ans, réside au quartier « Les Almadies » avec sa famille, a été pris en charge par les autorités sanitaires. Les membres de sa famille (son épouse et ses deux enfants) ont également effectué les tests qui se sont révélés négatifs.

Aucun nouveau cas du coronavirus n’a été détecté

A L’heure actuelle le ministère de la Santé et de l’Action Social confirme dans un communiqué que l’état de santé des trois autres patients, déclarés positifs, continue son évolution favorable et à ce jour, aucun nouveau cas du coronavirus n’a été détecté au Sénégal.