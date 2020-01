Revue De Presse RFm Du Mardi 28 Janvier 2020 Avec Mamadou Mouhamed Ndiaye

Dans la revue de Presse Rfm du mardi 28 janvier 2020 Mamadou Mouhamed Ndiaye revient sur les Sénégalais pris au piège du Coronavirus en Chine.D’apres eux ils sont 12 ressortissants sénégalais résidant actuellement à Wuhan.

La ville est mise en quarantaine depuis des jours. Mais toutefois ils précisent qu’ils se portent bien pour l’instant, mais la situation s’empire de jour en jour et en ce moment la seule chose qu’ils espèrent est un rapatriement dans les meilleurs délais comme sont en train de le faire d’autres pays pour leurs ressortissants.

Ils sont coincés et tout est fermé, sans nourriture ni rien. Les hôpitaux sont débordés et personne n’a le temps de personne, ont fait savoir les ressortissants sénégalais établis en Chine.

D’apres les informations beaucoup de capitales se mobilisent. Plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, s’apprêtent, mardi 28 janvier, à lancer l’évacuation de leurs ressortissants de Wuhan, épicentre d’une épidémie de pneumonie virale dont le bilan dépasse désormais 100 morts en Chine et qui a contaminé plus de 4 500 personnes.