Revue De Presse Rfm Du Mardi 24 Decembre 2019 Par Mamadou Mouhamed Ndiaye

Dans la revue de presse Sénégal du Mardi 24 Décembre 2019,Mamadou Mouhamed Ndiaye revient sur les ravages de la drogue au sénégal.En effet « Les drogues sont bien présentes dans les écoles sénégalaises. Selon des statistiques anciennes, le taux de consommation est de l’ordre de 5%. Le cannabis, l’alcool et la cigarette sont les stupéfiants les plus utilisés par les élèves. Selon le coordonnateur général du comité interministériel de lutte contre la drogue (Cild), des enquêtes sont commanditées pour avoir une physionomie réelle sur la situation de la drogue dans les écoles »; lit-on dans Tribune.

Le journal d’ajouter : « Le contrôleur de Police et coordonnateur du Cild, Matar Diop, s’exprimait lors d’un forum tenu au Centre Jacques Chirac à Thiaroye et axé sur le thème « La prévention de l’usage des drogues en milieu scolaire : une approche inclusive et participative pour préserver l’avenir de la jeunesse sénégalaise ». La rencontre était organisée sous la houlette des volontaires pour l’émergence de Pikine ».

