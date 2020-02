REVUE DE PRESSE RFM DU MARDI 11 FEVRIER

Dans la revue de presse rfm du mardi 11 février 2020 Mamadou Mouhamed Ndiaye revient sur les échauffourées qui ont eu à fatick entre la police et les jeunes.

En effet,hier à fatick, Les jeunes se sont soulèvés contre la police. Grenades lacrymogènes contre pierres. Voilà le triste spectacle dont la ville du Président Macky Sall a été le théâtre. La cause ? Un jeune jakartaman serait battu à mort par la police.

Fatick s’embrase

Conducteurs de moto jakarta et policiers s’affrontent. A l’origine de ce charivari, une dénonciation lundi d’un jeune jakartaman, Lamine Koita 26 ans, soupçonné de détention de chanvre indien, à l’arène en construction du quartier Mboubane. Il serait battu à mort par la police et abandonné à la plage. Mettant ainsi en colère les conducteurs de motos Jakarta de la ville qui ont tout ravagé sur leur passage.

Les jeunes ravagent tout…

Le commissariat de police attaqué, le camion de ramassage d’ordure de la ville incendié, des voitures saccagées, des pneus brûlés, la route nationale barrée pendant plusieurs heures, les affrontements se sont poursuivis, jusque tard dans la nuit, dans les rues et ruelles de Fatick.

Dans la revue de presse rfm du mardi 11 février 2020 Mamadou Mouhamed Ndiaye revient sur Le Comité National de Gestion de la lutte sort le cravache! Réuni hier pour sa réunion hebdomadaire, au Stade Léopold Sédar Senghor, le bureau du Cng a pris la décision de suspendre le lutteur Niak Jarinu et Alioune Sèye 2.

Suspension…

Le bureau du comité national de gestion (Cng) de lutte a suspendu le lutteur Niak Jarinu et son écurie pour un an ferme. Et son reliquat a été aussi confisqué. D’après Thierno Ka, deuxième vice-président du Cng, jusqu’au 11 février, le lutteur et son écurie ne peuvent avoir de combat. Cela veut dire qu’aucun lutteur de l’écurie Thiaroye Mbollo ne sera autorisé à avoir un combat, jusqu’à cette date.

Problème…

» Le lutteur Alioune Sèye 2, même s’il a reçu un jet de quelque chose n’avait pas à chercher à régler son problème. Donc il est suspendu 6 mois ferme pour avoir essayé de régler, alors qu’il y avait les superviseurs », poursuit M. Ka.

Bagarre…

Khadim Samb avait organisé un gala de lutte avec un grand combat qui a opposé Eumeu Sène Jr à Bour Sine, ce dimanche. Et avant ce duel, Alioune Sèye 2 et Niak Jarinu devaient disputer le combat spécial. Mais le combat s’est terminé en queue de poisson car le lutteur Alioune Sèye a été blessé après le déclenchement d’une bagarre causée par l’accompagnateur mystique de Niak Jarinu qui lui a versé de l’eau.