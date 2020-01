Dans la Revue de Presse Rfm du lundi 27 janvier 2020 Mamadou Mouhamed Ndiaye revient sur Rencontre des syndicats d’enseignants du G7 et du Gouvernement.

En effet sur la demande du gouvernement, ce samedi 25 janvier, le G7 a rencontré le gouvernement du Sénégal, conduit par le ministre du Plan Sénégal Emergent, Cheikh Kanté. À l’évaluation, il faut le reconnaître, nous sommes restés sur notre faim lorsque nous avons écouté la partie gouvernementale exposer sur les réalisations par rapport à un protocole d’accord qui a été signé le 30 avril 2018. Nous considérons qu’il y a des points encore très importants qui subsistent. À titre illustratif, il y a la question du système de rémunération des agents de l’État pour laquelle il n’y a pas de réponse concrète de la part du gouvernement. rapporte le porte-parole du G7, Saourou Sène.

Et de poursuivre : « La note positive de la rencontre concernant la fonction publique, sans doute, c’est que, malgré l’attente par rapport à la dématérialisation complète, c’est la caravane au niveau national. Les scanners qu’on va installer au niveau des IA et des IF pour dépasser les lenteurs administratives. Mais encore, une fois de plus, il faut qu’on se le tienne pour dit, l’ensemble des points contenus dans ce protocole ne devrait souffrir d’aucune difficulté de matérialisation pour la bonne et simple raison que c’est un protocole réaliste et par conséquent réalisable.

Toutefois, le G7, à la suite de cette rencontre, va se retrouver en réunion de commission scientifique pour dresser le procès-verbal de cette rencontre. Il promet de tenir une réunion de plénière avec les secrétaires généraux et c’est à partir du partage de ce procès-verbal, qu’on enverra certainement au niveau de l’ensemble de nos bases, que nous verrons quelle est la conduite à tenir ».