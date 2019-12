Revue de Presse Rfm du Lundi 23 Decembre 2019 Par Mamadou Mouhamed Ndiaye

Dans la revue de presse du Lundi 23 décembre 2019,Mamadou Mouhamed Ndiaye revient sur l’affaire du Dr Babacar Diop qui a été victime d’une agression à Rebeuss. Ses quatre bourreaux ont été clairement identifiés, renseignent son parti, les FDS, dans Les Échos.



Les proches du Dr Diop demandent également que justice soit faite et que les mis en cause soient arrêtés. Une plainte sera déposée, ce lundi, contre les 4 gardes pénitenciers et les commanditaires de son agression.



Dans la revue de presse du Lundi 23 décembre 2019,Mamadou Mouhamed Ndiaye revient sur La première Chambre civile du tribunal hors classe de Dakar a condamné la société Senac Sa à payer 30 millions à la famille de Papis Gélongal tué, le 4 mai 2018, dans un accident survenu sur l’autoroute à péage. À noter qu’une autre plainte à été déposée contre Senac devant le juge d’instruction.



Libération qui donne la nouvelle renseigne que Senac va aussi payer 7 millions à deux autres personnes : Youssouph Kandé et Moussa Diallo, frère du défunt. Dans sa décision, rendue le 19 décembre dernier, ladite Chambre déclare Senac entièrement responsable de l’accident.

Pour rappel, Papis Gelongal est décédé dans l’accident alors qu’il évitait un troupeau de vaches sur l’autoroute à péage qui n’était pas bien éclairée. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux et Papis est mort sur le coup.