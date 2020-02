Revue De Presse Rfm Du Lundi 17 Fevrier 2020

Dans la Revue de Presse Rfm du Lundi 17 février 2020, Mamadou Mouhamed Ndiaye fait la une de tous les quotidiens nationaux. Présentée par Mamadou Ndiaye,la Revue de Presse Rfm est écoutée par le grands publics sénégalais.

Dans la Revue de Presse Rfm Mamadou Mouhamed Ndiaye y relate toutes sortes d’informations comme la politique, les faits de société, la lutte, le sport, et bien sûr pleine d’autres actualités venants des différents journaux du pays.

La fille de la fille de Mame Makhtar Guèye

Dans la Revue de Presse Rfm du Lundi 17 février 2020, Mamadou Ndiaye revient sur la fille de la fille de Mame Makhtar Guèye qui été portée disparue et retrouvée dans une auberge avec son amant. Portée disparue depuis vendredi, la fille de Mame Makhtar Guèye de l’ONG Jamra, a été retrouvée, ce samedi peu après 20h. Selon la RFM qui donne l’information, la disparue se trouvait dans une auberge en compagnie de son amant. Et de préciser que la police qui a déployé tous ses moyens pour retrouver Fatou Bintou Guèye, a révélé que cette dernière n’a donc pas été enlevée comme beaucoup le pensaient. Mais, elle a été retrouvée saine et sauve.

Pour rappel, le porte-parole de Jamra avait adressé une lettre au commissaire central de Dakar pour attirer son attention. Ce, après avoir tenté de joindre sa fille.

Retour gagnant, Sadio Mané

Dans la Revue de Presse Rfm du Lundi 17 février 2020, Mamadou Ndiaye revient aussi sur Le retour gagnant de Sadio Mané.En effet Grâce à un retour gagnant, Sadio Mané, Liverpool a pris le dessus sur Norwich, samedi, pour le compte de la 26e journée de Premier League.

En effet,toujours invaincu en Premier League cette saison, Liverpool se déplaçait à Carrow Road pour y affronter Norwich. A trois jours de leur confrontation en huitième de finale de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, les Reds voulaient se rassurer en signant une vingt-cinquième victoire en championnat.

Si les hommes de Jürgen Klopp ont éprouvé les pires difficultés à s’extirper du piège tendu par la lanterne rouge de Premier League, ces derniers s’en sont remis à Sadio Mané. Henderson servait dans la surface l’attaquant sénégalais. Ce dernier réussissait un superbe contrôle et trompait Krul d’une belle volée (0-1, 78e).