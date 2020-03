Dans la revue de presse Rfm du jeudi 05 mars 2020 Mamadou Ndiaye revient sur l’épidémie de Coronavirus.En effet le Sénégal vient d’enregistrer deux autres cas.

Dans un communiqué parvenu à Emedia.sn, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale fait le point de la situation de la propagation du Covid 19 au Sénégal et annonce l’arrivée de deux nouveaux cas de contamination confirmée, portant le total à quatre.

« Le premier cas est une femme âgée de 68 ans résidant en France. Elle est l’épouse du patient de 80 ans testé positif la veille, le 03 mars 2020. Elle est arrivée au Sénégal le 29 février en compagnie de ce dernier », précise la même source.

Pour le quatrième cas, il s’agit d’une ressortissante anglaise de 33 ans, venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février 2020. Les deux patients ont été transférés au service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann. Leur état est stable selon le ministère.

Le Sénégal est ainsi le deuxième pays le plus touché en Afrique par la pandémie, derrière l’Algérie (5 cas) et devant l’Egypte (2 cas), le Maroc, le Nigeria et la Tunisie (1 cas).

CORONAVIRUS – MALICK GAKOU ANNULE SA TOURNÉE ET PRÉCONISE UN ÉTAT D’URGENCE

Dans la revue de presse Rfm du jeudi 05 mars 2020 Mamadou Ndiaye revient sur coronavirus et ses conséquences au sein du Grand Parti de Malick Gakou.En effet,Le Grand parti (GP) appelle à des mesures hardies pour endiguer la pandémie du Coronavirus. Malick Gakou et ses camarades préconisent même un « état d’urgence sanitaire » pour juguler la propagation du Covid 19. « Nous demandons au Gouvernement de proclamer l’état d’urgence sanitaire et de réquisitionner immédiatement tous les stocks de masques, de gels hydoalcooliques et tous les autres moyens disponibles dans le pays et indispensables à la prévention. Les spéculations sur ces produits peuvent constituer des freins à l’endiguement de l’épidémie », lit-on dans un communiqué parvenu à Emedia.

Sur la même lancée, le GP annonce que son président, Malick Gakou a décidé de suspendre ses activités politiques qui étaient prévues dans les prochains jours au nord du pays. « Face à l’impérieuse nécessité de prévenir et de lutter efficacement contre la propagation du Convid 19, le programme des activités dans les régions de Saint Louis et de Matam, inscrit dans la tournée nationale et prévu du 09 au 18 mars 2020, est reporté à une date ultérieure ».

Décès de Cherif Abdourahmane Fall Tilala dans un accident

Dans la revue de presse Rfm du jeudi 05 mars 2020 Mamadou Ndiaye revient sur le décès de Tilala.En effet, Abdourahmane Fall Tilala n’est plus. Le Cherif Baye Fall est décédé, ce mercredi dans un accident. Un homme dévoué à la cause Mouride.

Dans la revue de presse zik fm du jeudi 05 mars 2020 AHMED Aidara revient Cheikh Abdourahmane Fall Tilala, le Cherif Baye Fall, a commencé à prêcher sur la forte personnalité de Mame Cheikh Ibra Fall dans les années 80 en Côte d’ ivoire.

Sous l’aile protectrice de Serigne Mourtada Mbacké, fils de Khadimoul Khadim, Cherif avait sillonné le pays de Houphouët avant de rentrer au Sénégal.

Cherif Tilala, communément nommé, dans une interview, lors de la célébration de la rencontre Mame Cheikh Ibra Fall et Serigne touba qu’il organise, chaque vingtième jour du mois de Ramadan à Niarry Tally, disait ceci:

« Cheikh Ibra Fall était élancé, courtois, élégant, muni d’une forte personnalité et dévoué à Cheikh Ahmadou Bamba. Sa rencontre avec Borom Touba, le 20è jour du mois béni, a valu beaucoup de bonnes choses à l’humanité ».

La Rédaction de Senegalinfos présente ses condoléances émues à la famille éplorée, à la communauté mouride et à la Oumma.

CORONAVIRUS : SANCTIONS EN VUE CONTRE LES AGENTS QUI ONT FILMÉ LE PATIENT DE ROI BAUDOUIN

Dans la revue de presse Rfm du jeudi 05 mars 2020 Mamadou Ndiaye revient sur la Stigmatisation et et la violation du secret professionnel qui a eu dans un structures sanitaire. En effet,un scandale relatif à la violation de la confidentialité d’un patient atteint du coronavirus a éclaté depuis hier, mardi 3 mars 2020. Des agents sanitaires d’une des structures ayant reçu un malade susceptible d’avoir contracté le virus Covid 19 se sont mis à le filmer et les images ont rapidement commencé à faire le tour des smartphones. Reçue à Emedia depuis hier soir, la vidéo (que nous n’allons pas diffuser) qui a déjà commencé à circuler sur WhatsApp, montre un homme vêtue d’une blouse blanche, en train de filmer, au moment l’on entend trois personnes, deux voix féminines et une masculine, de l’autre côté de la baie vitrée, également en train de filmer et de discuter de façon très légères autour du « cas ».

De leurs discussions, on comprend que la blouse blanche qui apparait dans la vidéo est un « infectiologue » et qu’il serait bien au courant de l’état de santé du « cas ». « Il est visiblement dans un état stable », dit l’une des voix en ricanant, quelques secondes avant que le patient n’apparaissent. Vêtu d’une tenue sombre, la tête couverte d’un chapeau et le visage sous un masque médical, le patient d’un âge avancé est accompagné vers une porte d’une personne en combinaison spéciale blanche, visiblement un agent du dispositif spécial de lutte contre le Coronavirus.

Après recoupements, Emedia a pu glaner des informations selon lesquels les auteurs ont été formellement identifiés et convoqués au ministère de la Santé, qui prendra des sanctions contre eux. Une mesure conservatoire pour commencer, avant de statuer après enquête. Nos investigations nous ont également confirmé que la scène n’a pas été tournée à l’hôpital Fann où une zone spéciale a été aménagée au Service des Maladies Infectieuses et Tropicales pour s’occuper des potentiels cas de contamination au Coronavirus.

« À FANN, LA ZONE EST SÉCURISÉE ET INACCESSIBLE SANS COMBINAISON »

Joint au téléphone par Emedia, Dr Ali Baba Dieng, du Centre des opérations d’urgences sanitaires (COUS) du ministère de la Santé et de l’Action publique dit avoir eu vent de la vidéo sans l’avoir vue, mais assure qu’il ne saurait agir du Centre Hospitalier National et Universitaire de Fann. « On m’a parlé de la vidéo, mais je ne l’ai pas vue personnellement. Je sais qu’il ne peut concerner l’hôpital Fann où la zone dédiée n’est pas accessible sans des combinaisons spécifiques car c’est une zone contaminante. C’est clair que ce n’est pas à Fann. Là où les patients sont internés, c’est une zone très sécurisée, avec des conditions strictes à respecter on ne peut y accéder juste avec une blouse. On vient de me dire que les auteurs ont été formellement identifiés. Ils ont été convoqués cet après-midi et le ministère prendra toutes les sanctions contre les coupables. Si les faits sont confirmés, ils sont assez graves. Ce n’est pas normal car il s’agit avant tout d’un manque de respect de la confidentialité et de la dignité des patients. C’est une erreur à corriger et le ministère est saisi de l’affaire. »

Après d’autres vérifications, notamment auprès du Dr Ousmane Guèye, Coordonateur du Service national de l’Education et de l’Information pour la Santé (SNEIPS) du ministère de la Santé et de l’Action publique, Emedia.sn est en mesure de dire qu’il s’agit d’agents de l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, où le deuxième cas confirmé au Sénégal avait été reçu avant d’être acheminé à Fann. Invité de l’émission Pencum ndaw ñi (le forum des jeunes) sur iRadio, le Docteur nous a confirmé qu’il s’agit de la structure sanitaire sise à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise et que les sanctions idoines seront prises par le ministère de tutelle et que la sensibilisation sera renforcée pour le personnel de santé.

Du côté de l’hôpital Roi Baudouin, la Directrice Madame Nafissatou Danfang Ba, jointe au téléphone par Emedia ne confirme pas s’il s’agit de sa structure sanitaire ou non. « J’ai vu la vidéo, c’est une erreur inacceptable et nous sommes en train de mener une enquête à l’interne pour savoir si c’est ici ou non », dit-elle, assurant ne reconnaitre ni les lieux ni les voix qu’on entend.

« Je ne peux savoir juste sur cette base. Je suis chargée de l’administratif et je ne peux pas reconnaitre les voix de tous les agents du personnel médical, surtout que parfois, il y a des stagiaires qui peuvent bouger d’une structure à l’autre. » A propos des mesures annoncées au ministère de la Santé, elle dit ne pas être au courant. « Je n’ai pas encore été saisie à ce titre », assure-t-elle au bout du fil, tout en déplorant « la manie des gens à vouloir sortir leurs smartphones pour filmer à tout bout de champ, même quand le contexte ne s’y prête pas. »

L’hôpital Roi Baudouin est l’une des plus grandes structures sanitaires de la banlieue dakaroise. La structure a accueilli le deuxième patient diagnostiqué positif au coronavirus, un Français d’origine sénégalaise, âgé de 80 ans, venu de Sarcelles en France, et arrivé au Sénégal samedi 29 février 2020, pour assister à un enterrement. L’homme, qu’on voit dans la vidéo du scandale, présentait des symptômes grippaux et a d’abord été reçu à l’hôpital Roi Baudoin de Guédiawaye, avant d’être acheminé à l’hôpital Fann, où une cellule spéciale est installée, dans un endroit isolé pour s’occuper des cas suspects.

