Le Paris Saint-Germain (PSG, France) vient d’officialiser le transfert d’Idrissa Gana Gueye à Everton (Angleterre). L’international sénégalais, qui retrouve la Premier League, ne boude pas son plaisir. « Il n’y a pas de meilleur sentiment que de rentrer à la maison, a-t-il réagi. Je suis très heureux d’être à nouveau ici à Everton, d’aider et de travailler dur. »Le milieu de terrain sénégalais promet de se « donner corps et âme pour cette équipe. » Car a-t-il confié : « revenir ici était important pour moi parce que j’ai l’impression d’être chez moi. J’ai suivi l’équipe c haque semaine et j’ai regardé comment ils jouent. Pour moi, il n’y a pas de meilleur endroit qu’Everton, c’est pourquoi j’ai choisi de revenir ici. » Il a insisté sur la « bonne ambiance » au stade, ajoutant que « tout le monde ici est comme une famille. » Du coup, « je me sentais très, très bien quand j’étais ici [la première fois] et même quand je suis allé à Paris, je suis resté en contact avec certains des joueurs ici et j’ai continué à soutenir l’équipe », a-t-il expliqué.

D’ailleurs, « pour moi, c’est spécial. J’ai dit au PSG que si j’allais partir, ce serait pour une équipe – et c’était Everton, a-t-il dit. Ce n’était pas une décision difficile pour moi parce que j’adore ce club. C’est pourquoi j’ai dû rentrer à la maison. C’est un plaisir pour moi d’être de retour et j’espère que nous aurons une bonne saison parce que nous devons aller essayer d’atteindre nos objectifs ».

E-media