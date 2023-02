Révélation du journaliste Cheikh Yerim Seck: « Depuis la parution de mon livre, je suis sous protection policière » 

L’ancien journaliste de Jeune Afrique Cheikh Yerim Seck faisait face à la presse il y’a quelques instants.

Celui qui a écrit le livre « Macky Sall face à l’histoire, passage sous scanner d’un pouvoir Africain » et qui a eu l’effet d’une bombe à sa parution en raison de nombreuses révélations qui y ont été faites, a évoqué lors de cette rencontre les répercussions négatives du livre sur sa vie et même celle de sa famille.

« Je vous informe, chers confrères, que la gendarmerie nationale a placé mon domicile, ma famille et moi-même sous protection. Je n’ai rien demandé, l’Etat du Sénégal a pris ses responsabilités après avoir découvert des manœuvres pour s’attaquer aux miens et à moi-même. Le courageux journaliste Alioune Ndiaye a raison. Nous vivons actuellement dans ce pays sous une dictature de la pensée. Mais moi, Cheikh Yerim Seck, j’ai décidé de ne pas me soumettre », a-t-il lancé.

Le journaliste d’annoncer aussi que l’argent issue de la vente du tome 1 de son livre sera versé à des œuvres caritatives « « Je puis vous assurer que “Macky Sall face à l’histoire” a battu tous les records de vente dans le genre de l’essai politique, dit-il. Plusieurs milliers d’exemplaires ont été écoulés en dépit du sabotage commercial, qui a consisté pour un quidam identifié à Paris, à balancer sur le net la version pdf de l’ouvrage.

Poursuivant, le journaliste a assuré être moins préoccupé par l’aspect pécuniaire des retombées de son ouvrage. « Ce qui m’importe en effet, c’est moins de gagner de l’argent que d’être lu. Dieu merci le tome 1 doit être l’ouvrage politique le plus de l’histoire de notre république grâce à l’effet multiplicateur d’internet. je n’ai pas cherché à choquer pour créer le buzz afin de pouvoir vendre et gagner des milliards. Je déclare solennellement que l’argent issu du tome 1 sera versé à des œuvres caritatives ».

