Révélation de Yakham Mbaye: Moustapha Cissé Lô insultait aussi Abdou Mbow

Yakham Mbaye : “Cissé Lô yaag nama saga ndeye, ak baye, yaag na saga Abdou Mbow” dit Yakham Mbaye

On comprend maintenant ce qui explique le visage rayonnant et la pleine forme affichée par l’honorable député Abdou Mbow, ces derniers temps lorsque l’éviction de Cissé Lô de l’APR annoncée, l’enfant de Diamaguene invité sur la SEN TV et la TFM, livre de très bonnes prestations. Il se passe que, d’après Yakham Mbaye, lui Abdou Mbow en a vu ou entendu de toutes les couleurs de sons qui déplaisent à l’oreille, En effet d’après le Patron du Soleil, Mbow lui même a été longtemps victime des injures de l’insulteur publique.

