Retrait de l’Honorable Mariétou Dieng du groupe parlementaire BBY

L’Honorable Mariétou Dieng, députée de Keur Massar et 5ème Vice-présidente du parti Rewmi, a récemment annoncé son retrait du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) de la 14ème législature. Cette décision fait suite à la déclaration de candidature de Monsieur Idrissa Seck, Président du parti Rewmi, à la prochaine élection présidentielle prévue en février 2024 et la sortie du parti Rewmi de la coalition BBY.

Madame Dieng a expliqué que son retrait du groupe parlementaire BBY découle de la volonté de soutenir les décisions de son parti et de son leader politique, Monsieur Idrissa Seck. En tant que députée non inscrite, elle continuera à représenter les intérêts de ses électeurs et du peuple sénégalais dans les travaux de l’Assemblée Nationale.

