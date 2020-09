Retour de Mbaye Nder sur la scène musicale, avec l’album «Live Performance»

Share on Twitter

Le chanteur Alioune Mbaye Nder est décidé à reconquérir le grand public rapporte Vox populi dans sa parution de ce mation . Longtemps après avoir presque atteint les cimes dans son art, «Nder Boy», comme on le surnomme, a connu une véritable traversée du désert. Cependant, il ne s’est jamais avoué vaincu et la sortie de cet album live de huit titres, prévue au mois d’octobre, en est une parfaite illustration si besoin en était. Mbaye Nder compte bien effectuer un retour en force au-devant de la scène avec la sortie de ce nouveau projet discographique intitulé : «Live Performance». Une manière pour lui de revisiter son glorieux répertoire et d’actualiser des chansons fétiches de sa carrière