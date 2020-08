Retard dans la tenue des examens pratiques au CRFS: 80 étudiants infirmiers et assistants s interpellent l’ Etat

Face à la presse mercredi, les 80 étudiants infirmiers et assistants en attende de leur examen de validation, demandent la tenue de leur examen. Ces assistants, infirmiers, sages et femmes du centre régional de formation de Thiès n’ont pas pu passer leur examen pratique du fait du non payement d’indemnités de la section 2019 de leur encadreur.

Toutefois ils interpellent le ministre de la santé et de l’action sociale